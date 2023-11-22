منظمة مكافحة المنشطات المصرية تحدد موعد حظر عقار الترامادول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تطبيق حظر عقار الترامادول على الرياضيين والعاملين في المجال بداية من يوم 1 يناير 2024.

كما أكدت المنظمة على الرياضيين التوقف عن تناول هذا العقار، الذي تم إدراجه في قائمة المواد المحظورة المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي المسؤولة عن التنسيق والتخطيط والتنفيذ ومراقبة تعاطي المنشطات في مصر، بالتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية.

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