محمد اسماعيل - القاهرة - قبل الرقصة الأخيرة.. من يتفوق في المواجهات المباشرة بين ميسي ورونالدو؟

يعاود النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللقاء مجددًا في مباراة تجمع بينهما ضمن كأس موسم الرياض.

المباراة تقام بين النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، في الأسبوع الأول من فبراير 2024.

وترتكز المنافسة في كأس موسم الرياض على نظام جمع النقاط، حيث تقام 3 مباريات بين الفرق الثلاثة، الهلال والنصر، الهلال وإنتر ميامي، النصر وإنتر ميامي.

آخر مباراة جمعت بين رونالدو وميسي، كانت في 19 يناير 2023، علمًا بأن المباراة الوحيدة الودية بينهما في مسيرتهما مع كرة القدم.

وتفوق ميسي مع باريس سان جيرمان (5-4) على فريق رونالدو الذي تكون من نجوم الهلال والنصر.

وسجل رونالدو هدفين في شباك باريس سان جيرمان، في الوقت الذي أحرز خلاله ميسي هدفًا وحيدًا في مرمى فريق الهلال والنصر.

تاريخ مواجهات ميسي ورونالدو الرسمية

واجه ميسي، رونالدو في 36 مباراة رسمية.

في المواجهات الرسمية، التقى اللاعبان لأول مرة في 23 أبريل 2008 بدوري أبطال أوروبا، عندما تعادل مانشستر يونايتد سلبيًا مع برشلونة.

واستمرت المواجهات بينهما حتى 8 ديسمبر 2020، عندما تفوق يوفنتوس (3-0) على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في مباراة زار خلالها رونالدو الشباك مرتين.

على مستوى المباريات الرسمية، فاز ميسي 16 مرة على رونالدو الذي تفوق في 11 مواجهة فقط، مع تعادلهما في 9 مناسبات.

وسجل رونالدو 21 هدفًا مقابل 22 لميسي.

وحقق ميسي نجاحًا ساحقًا على مستوى التمريرات الحاسمة، إثر صناعة 12 هدفًا مقابل أسيست وحيد لرونالدو.

إحصائيات ميسي ورونالدو

- عدد المباريات: 36

- انتصارات ميسي: 16

- أهداف ميسي: 22

- معدل تسجيل الأهداف: هدف كل 143 دقيقة

- تمريرات ميسي الحاسمة: 12

- المساهمات التهديفية: 34

- معدل المساهمات التهديفية: مساهمة كل 92 دقيقة

- انتصارات رونالدو: 11

- أهداف رونالدو: 21

- معدل تسجيل الأهداف: هدف كل 143 دقيقة

- تمريرات رونالدو الحاسمة: 1

- المساهمات التهديفية: 22

- معدل المساهمات التهديفية: مساهمة كل 137 دقيقة