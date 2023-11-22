بعد تحقيق انتصارين.. أين تقع انطلاقة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم في آخر 20 عاماً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

اختتم مساء أمس الثلاثاء الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم 2026، في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مع منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، أثيوبيا وجيبوتي.

وحقق منتخب مصر، انتصارين في الجولتين الأولى والثاني على جيبوتي بنتيجة (6-0)، وسيراليون بنتيجة (2-0)، ليحقق العلامة الكاملة في بداية مشواره نحو التأهل لكأس العالم 2026.

وتعتبر انطلاقة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم الحالية، هي رابع أفضل انطلاقة للفراعنة في تصفيات المونديال في آخر 20 عاماً.

وسبق وحقق منتخب مصر انتصارين في أول جولتين بتصفيات كأس العالم في 3 مناسبات سابقة، وتحديداً في تصفيات كأس العالم 2010، 2014 و2018.

وفي تصفيات كأس العالم 2006، حقق منتخب مصر انتصار وتعرض للهزيمة في أول جولتين، كان الفوز في الجولة الأولى على منتخب السودان بنتيجة (3-0)، قبل أن يخسر الجولة الثانية أمام منتخب كوت ديفوار.

وفي تصفيات كأس العالم 2010، حقق الفوز في أول جولتين، حيث فاز على منتخب جمهورية الكونغو في الجولة الأولى بنتيجة (2-1)، وسحق منتخب جيبوتي بنتيجة (4-0).

وخلال تصفيات كأس العالم 2014، حقق الفراعنة انتصارين أيضاً في أول جولتين، وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى على موزمبيق بنتيجة (2-0)، وانتصر في الجولة الثانية على منتخب غينيا بنتيجة (3-2).

وفي تصفيات كأس العالم 2018، حقق منتخب مصر فوزين في أول جولتين، حيث فاز على منتخب الكونغو بنتيجة (2-1) في الجولة الأولى، وانتصر على منتخب غانا في الجولة الثانية بنتيجة (2-0)، ونجح منتخب مصر وقتها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وخلال تصفيات كأس العالم 2022، حقق منتخب مصر فوز وتعادل في الجولتين الأولى والثانية، حيث حقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى على منتخب أنجولا بنتيجة (1-0)، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع منتخب الجابون بنتيجة (1-1).