فانتازي.. هل من الضروري إمتلاك مبيومو بدءً من الجولة الرابعة عشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشرح كشافة الدوري الإنجليزي لماذا يمكن أن يكون نجم برينتفورد اختيارًا ضروريا الفترة المقبلة في فانتازي.

ومن الممكن أن يجعل جدول المباريات الجيد المقبل لبرينتفورد من بريان مبيومو (6.8 مليون جنيه إسترليني) لاعبا ضروريًا للعديد من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي.

وبعد مواجهتهم على أرضهم مع أرسنال في الأسبوع المقبل، يستمتع فريق النحل بسلسلة من المباريات ضد ثلاث فرق من أصل أربعة لم تحافظ بعد على شباكها نظيفة هذا الموسم؛ لوتون تاون، برايتون وشيفيلد يونايتد.

وأصبح مبيومو أفضل لاعب في برينتفورد خلال أول 12 أسبوعًا من الدوري، حيث صعد إلى المركز الرابع في ترتيب لاعبي خط الوسط الأكثر تحقيقا للنقاط بعد تسجيل ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

ويتم تحليل إحصائياته التي تٌبرز قدرته على تحقيق المزيد من العائدات الهجومية خلال المباريات المقبلة.

تسديدات بريان الـ 34 و11 فرصة خطيرة و15 تسديدة على المرمى كلها إجماليات رائدة للفريق، بالإضافة إلى ذلك، فهو منفذ ركلات الجزاء الأول لبرينتفورد في غياب إيفان توني (7.9 مليون جنيه إسترليني).

ويجب على مدربي فانتازي فقط أن يدركوا أن كلا من برينتفورد ومانشستر سيتي سيغيبان عن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، مما يحد بالتأكيد من جاذبية النظر إلى لاعب غير مبيومو وإيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) باعتبارهما أفضل لاعبي كل فريق.