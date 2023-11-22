"على بعد هدف واحد".. محمد صلاح ينتظر رقما قياسيا جديدا في مباراة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقترب محمد صلاح من تحقيق إنجاز مهم، فمنذ انضمامه إلى ليفربول في يونيو 2017 قادمًا من روما، أصبح المصري أحد أعظم لاعبي النادي على مر التاريخ.

يحطم اللاعب المصري البالغ من العمر 31 عامًا الأرقام القياسية تلو الأخرى، وسجل أهدافًا رائعة وكان جزءًا أساسيًا من نجاح ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب.

وإذا سجل في مرمى مانشستر سيتي يوم السبت المقبل بعد أن فعل ذلك سبع مرات في 12 لقاء معهم، فسينضم صلاح إلى قائمة نخبة اللاعبين الذين سجلوا 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبلغ رصيد صلاح حاليًا 149 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في 243 مباراة، ومن المنتظر أن يصبح اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى الهدف رقم 150.

وإذا سجل في مرمى السيتي، فسيصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الإنجاز، حيث يتفوق على أندرو كول ومهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

أسرع اللاعبين وصولا إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي

آلان شيرر - 212 مباراة

سيرجيو أجويرو 217 مباراة

هاري كين 218 مباراة

تييري هنري 220 مباراة

أندرو كول 286 مباراة

مايكل أوين 323 مباراة

واين روني 330 مباراة

روبي فاولر 333 مباراة

جيرمين ديفو 443 مباراة

فرانك لامبارد 520 مباراة

وكانت أهمية أهداف صلاح واضحة أيضًا، حيث حققت أهدافه 80 نقطة لليفربول، وهو أكبر عدد من النقاط الذي يتسبب به لاعب للنادي.

ويتساوى مع روبي فاولر الذي سجل 128 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

أكثر اللاعبين التي حصدت أهدافهم النقاط في تاريخ الريدز

محمد صلاح - 149 هدف - 80 نقطة

روبي فاولر - 128 هدف - 80 نقطة

مايكل أوين - 118 هدف - 69 نقطة

ستيفن جيرارد - 120 هدف - 68 نقطة

ساديو ماني - 90 هدف - 63 نقطة

روبرتو فيرمينو - 82 هدف - 51 نقطة

محمد صلاح على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 200 هدف مع الريدز في جميع المسابقات، ويحتل حاليًا المركز الخامس في قائمة النادي.

وفي الوقت نفسه، تفوق المصري على جميع اللاعبين الأفارقة الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي من حيث تسجيل الأهداف بالقدم اليسرى برصيد 119 هدفًا.

وفي 118 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لعبها على ملعب أنفيلد، سجل صلاح 87 هدفًا.

طرق تسجيل محمد صلاح للأهداف

23 هدفا عن طريق ركلات الجزاء

119 هدف بالقدم اليسرى

22 هدفا بالقدم اليمنى

8 أهداف بالرأس

9 أهداف من خارج منطقة الجزاء

140 هدف من داخل منطقة الجزاء

110 هدف من اللعب المفتوح