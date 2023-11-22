شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطالب لاعبى الزمالك باستغلال الفرص. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الثلاثي فقرات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم من أجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال القائم باعمال المدير الفنى فقرة خاصة للمهاجمين في مران اليوم، وحرص جمال على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.