شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل" تنقل تصريحات مدير منتخب مصر حول تعامل الجماهير مع صلاح في مباراة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تصريحات عن محمد غرابة مدير منتخب مصر حول حقيقة تعرض محمد صلاح نجم ليفربول و منتخب مصر لإعتداءات من قبل الجماهير خلال مباراة المنتخب أمام سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

أكدت صحيفة ديلي ميل في تصريحات لغرابة، على أنه لا يوجد ما يدعو مشجعي ليفربول للقلق بشأن سلامة محمد صلاح و أن اللاعب تم اصطحابه خارج الملعب بتأمين كامل من قبل عدد من الحراس، بينما حاول مشجع آخر التقاط صورة مع صلاح وهو يقترب من الفريق .

أكدت الصحيفة أن مدير المنتخب أكد أنه لا يوجد أي خطر للاعتداء وأن الجماهير كانت لديها نوايا حسنة عندما اقتربوا من المهاجم، وقال غرابة: «قصة الاعتداء ليست موجودة على الإطلاق، مضيفا: "هنا الناس طيبون للغاية ويدعمون ليفربول أو أرسنال ، و "بالنسبة لهم، محمد صلاح ومحمد النني أيقونة، لذا فإن وجودهم في البلاد هو شيء يرغبون في حدوثه مرة أخرى". بالنسبة لهم، هذه هي الفرصة الوحيدة لكي يلعب صلاح على أرضهم، لذا فمن الطبيعي مثل أي مشجع يدخل الملعب هدفه إلتقاط صور مع هؤلاء النجوم.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الأمن يتسابقون إلى أرض الملعب خلال مباراة مصر 2-0 على سيراليون، حيث قفز مشجعين للملعب بعد تخطى الحواجز وبدا أنهم يتجهون نحو صلاح، مع تجمع زملائه حوله أيضًا.