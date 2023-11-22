شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الإماراتى يواجه سلة الشيخ زايد استعدادا للبطولة العربية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة سيدات الشارقة الإماراتى مع فريق سلة الشيخ زايد، تحت 18 سنة وديا في إطار استعدادات الفريق الإماراتى للمشاركة في البطولة العربية 3x3 المقرر اقامتها بالقاهرة ديسمبر المقبل.

ويعسكر فريق الشارقة الاماراتى بالقاهرة ، قبل انطلاق البطولة، حيث خاض مباراة ودية أمس امام فريق سيدات زايد وتغلب فيها الشارقة بنتيجة 64/58، باللقاء الذى أقيم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية 3x3 التى تقام يومى 8 و 9 ديسمبر القادم .