شكرا لقرائتكم خبر عن موديست ينافس كهربا بقوة على قيادة هجوم الأهلى أمام ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي في منافسة قوية مع محمود كهربا على قيادة هجوم فريقهما في مباراته ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الظهور بشكل مختلف بعد نهاية الأجازة التي حصل عليها الأهلي في الأيام الماضية خلال التوقف الدولي.

ونجح موديست في إنقاص وزنه خلال الأجازة الأخيرة وظهر بشكل جيد في المباراة الودية التي خاضها لاعبي الفريق الأحمر فيما بينهما أمس الثلاثاء، حيث شارك في المباراة كاملة لمدة 60 دقيقة.

ونجح موديست في تسجيل أول أهدافه مع الأهلي في الدوري في مباراته الأخيرة ضد الجونة بطريقة رائعة، وثاني الأهدافه بعد هدفه الأولى في شباك إنبي بنصف نهائي كأس مصر.

وتكتمل صفوف فريق الأهلي بعد انتظام الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده خلال شهر نوفمبر الجاري، ووصوله إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء، ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق الأحمرغدا الخميس، استعدادا لمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وانتظم في تدريبات الأهلي كلا من حسين الشحات وإمام عاشور يوم الأحد الماضى ولحقهم الخماسي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية ومعهم اليو ديانج الذين انتظموا في مران أمس الثلاثاء، على أن يلحق بهم بيرسي تاو في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏