شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتجهيز فخرى لاكاى لتدعيم بيراميدز في مواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باشيكو، لتجهيز الجنوب افريقي فخري لاكاي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي المقرر لها مساء الجمعة المقبلة، حيث يرغب الجهاز الفني في الإستعانة بخدمات اللاعب في مواجهة مازيمبى، خاصة في ظل الغيابات العديدة في صفوف بيراميدز واخرها اصابة مصطفي فتحي ووليد الكرتي وغيابهما عن اللقاء.

وحدد الجهاز الفني لبيراميدز برنامج تأهيل مكثف للجنوب أفريقي فخري لاكاي لتجهيزه بعد الإصابة التي كان يعاني منها بمزق فى العضلة الخلفية، وأدت لغيابه عن صفوف فريقه منذ مواجهة سيراميكا فى في إطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة مازيمبي من عدمه خلال التدريب الأخير الذي سيخوضه الفريق غدًا الخميس ، والذي من المقرر ان يشهد عودة اللاعب للمشاركة في المران ومن ثم تحديد موقفه النهائي من اللقاء.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى السادسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.