تصفيات أوروبا 2024: كرواتيا تحجز آخر بطاقات التأهل المباشر إلى النهائيات

الرياص - اسماء السيد - زغرب: حققت كرواتيا، وصيفة مونديال 2018 وثالثة نسخة 2022، الأهم وبلغت نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل عندما تغلبت على ضيفتها أرمينيا 1 0 الثلاثاء على ملعب "ستاديون ماكسيمير" في زغرب في الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وانتظرت كرواتيا الدقيقة 43 لترجمة أفضليتها الى هدف عندما هيأ القائد لوكا مودريتش كرة الى المدافع الأيسر لنادي أياكس أمستردام الهولندي بورنا سوسا فمررها عرضية بالمقاس إلى رأس مهاجم أوساسونا الإسباني أنتي بوديمير الذي تابعها على يمين الحارس اوغنيين كانكاريفيتش.

وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات القارية منذ انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1991، وتبقى افضل نتيجة لها ربع النهائي عامي 1996 و2008.

البطاقة الأخيرة

وكانت كرواتيا بحاجة الى الفوز لضمان البطاقة الأخيرة المباشرة من التصفيات بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز، منافستها الوحيدة على البطاقة، وضيفتها تركيا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وهو ما فعلته مستغلة عاملي الارض والجمهور.

كما أن كرواتيا كانت تملك فرصة ثانية في حال تعثرها وتتعلق بتعثر ويلز أمام تركيا وهو ما حصل أيضا حيث انتهت المباراة الاخيرة بالتعادل 1 1.

وكانت ويلز البادئة بالتسجيل عبر مدافع نوتنغهام فوريست الانكليزي نيكو وليامس في الدقيقة السابعة، وأدرك مهاجم ليل الفرنسي يوسف يازجي التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأنهت كرواتيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة وبفارق أربع نقاط أمام ويلز، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وتبقى فرصة أخيرة لويلز التي كانت بحاجة الى الفوز وتعثر كرواتيا لخطف البطاقة، من أجل بلوغ النهائيات وتتمثل في الملحق المقرر في آذار/مارس المقبل.

المنتخبات المتأهلة

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 20 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنكلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا وكرواتيا (الرابعة) وألبانيا وتشيكيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك وسلوفينيا(الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

وتبقى 3 بطاقات سيتنافس عليها 12 منتخبا من خلال ملحق في الفترة بين 21 و26 آذار/مارس المقبل. والمنتخبات هي جورجيا واليونان وأوكرانيا وبولندا وويلز وإستونيا وفنلندا وكازاخستان وإسرائيل ولوكسمبورغ وإيسلندا والبوسنة.

وتسحب قرعة الملحق الخميس حيث ستوزع المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات من أربع منتخبات تلعب فيما بينها دوري نصف النهائي (الأول مع الرابع والثاني مع الثالث) ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي يلحق الفائز بها بركب المتأهلين الى النهائيات.

وفي المجموعة التاسعة، حسمت رومانيا صدارة المجموعة أمام منافستها سويسرا عندما تغلبت عليها 1 0 على ملعب "أرينا ناسيونالا" في بوخارست.

وسجل دينيس أليبيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وعززت رومانيا صدارتها برصيد 22 نقطة مقابل 17 لسويسرا.

وفي المجموعة ذاتها، فازت إسرائيل التي ستخوض الملحق، على مضيفتها أندورا 2 0 سجلهما جوان سيرفوس (29 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) وغادي كيندا (81) على الملعب الوطني في أندورا لا فيلا.

ورفعت اسرائيل رصيدها الى 15 نقطة في المركز الثالث مقابل نقطتين لاندورا الاخيرة.

وفي مباراة هامشية فازت بيلاروس على مضيفتها كوسوفو 1 0 سجله دميتري أنتيليفسكي في الدقيقة 43 على ملعب فاضل فوكري في بريشتينا.