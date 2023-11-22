مفاجأة .. مهاجم المصري البورسعيدي مطلوب من نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تتلهف الأندية المصرية خلال الفترة الحالية معرفه مصير مهاجم منتخب مصر مصيرة مع المصري البورسعيدي بعد إعلان بيعه في الميركاتو الشتوي .

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تبدأ كبار الأندية المصرية استغلال موقف بيع مروان حمدي في الميركاتو الشتوي، وترغب الأندية الحصول على خدمات اللاعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، سموحة صفقة مبادلة مع حسام حسن

ولكننا لم نتخذ الإدارة المصري البوسعيدي حتى الآن قرار سنقوم بدراسة العروض ماديا وسنختار الأفضل للنادي.

أعلن نادي المصري البورسعيدي توقيعه عقوبات مالية قاسية على لاعبي الفريق الاول بالنادي بعد الخسارة أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى ، مع توقيع عقوبة خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري.

ترتيب المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري

يحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط برصيد في جدول ترتيب الدوري المصري .