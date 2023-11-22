جيرو يتحدث عن تمديد عقده مع ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو صاحب الـ 37 عامًا، رغبته في تمديد عقده مع ميلان، ولا يمانع في الإستمرار داخل صفوف الميلان فترة طويلة.

وتحدث جيرو في مقابلته مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش قائلا: "جميعنا نرتكب أخطاء حتى أنا، الذي حصل في ليتشي على البطاقة الصفراء الثانية بعد رد الفعل السيئ.

وعن مستقبله في ميلان، قال جيرو: "أود البقاء. عقدي سينتهي في يونيو المقبل، لكنني لم أتحدث إلى النادي بعد.

أريد الاستمرار وأعتقد أن لدي أوراق الاعتماد للقيام بذلك.مع انتهاء عقده في نهاية هذا الموسم ونظر ميلان إلى مهاجمين أصغر سنًا مثل جوناثان ديفيد، فمن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانوا سيتطلعون إلى التجديد.

إذا استمر جيرو في تسجيل الأهداف كما هو الحال حاليًا، فقد لا يضطر ميلان إلى التفكير مرتين.يعود فريق الروسونيري إلى اللعب وسيواجه فيورنتينا مساء السبت.

إنهم بحاجة إلى رد بعد بعض المستوى السيئ في الدوري الإيطالي خلال الشهر الماضي.