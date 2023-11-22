مدرب ميدياما: يمكننا هزيمة الأهلي في القاهرة والحفاظ على شباكنا نظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيفانز أدوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني، أنه يثق في جميع لاعبي الفريق خلال مواجهة النادي الأهلي المقبلة، بدوري أبطال أفريقيا.

مدرب ميدياما: يمكننا هزيمة الأهلي في القاهرة

قال إيفانز أدوتي أن لاعبي الفريق يمكنهم تحقيق الفوز على الأهلي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأنه يسعى للخروج من اللقاء دون استقبال أي أهداف فيها، مؤكدًا أن الفريق لن يخسر تلك المواجهة في القاهرة.

أضاف مدرب ميدياما أنه عمل على تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى حتى لا يخسر اللقاء، ويثق في لاعبيه وقدراتهم على التأهل من تلك المجموعة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم السبت المقبل، الموافق 25 من الشهر الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.