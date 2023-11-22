سقوط تاريخي وأزمة تضرب البرازيل بسبب تصفيات كأس العالم "أرقام"

ياسر رشاد - القاهرة - خسر منتخب البرازيل من نظيرة الأرجنتيني بهدف دون مقابل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ليكون منتخب السامبا في مرمى نيران الانتقادات بعد السقوط التاريخي والأرقام السلبية التي وقع فيها الأصفر.

سقوط تاريخي وخسارة 4 مباريات لأول مرة بتصفيات المونديال

خسارة البرازيل من الأرجنتين على ملعب ماراكانا هي الاولى للسامبا في تاريخه التي يتجرع فيها الهزيمة بتصفيات كأس العالم على ملعبه ووسط جمهوره.

لم يكن يدرك الجمهور البرازيلي أن غياب نيمار سيكون مؤثر لهذة الدرجة، خاصة وأن منتخب السامبا معروف تاريخيًا بنجومه والمواجهب التي تظهر من جيل لأخر، لكن الرباط الصليبي كان له رأي أخر.

مباراة البرازيل والأرجنتين تشهد التعثر الرابع على التوالي للسامبا في تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع فنزويلا وخسارة 3 مباريات على التوالي من أوروجواي وكولومبيا والأرجنتين.

بالتأكيد غياب الهداف التاريخي عن منتخب البرازيل سيكون له تأثير كبير، سجل نيمار 79 هدف وهو الهداف التاريخي للمنتخب الأول خلال 128 مواجهة لعبها بقميص الأصفر.

حقق منتخب البرازيل الانتصار في مواجهتين وتعثر بعدها في 4 مواجهات كانت الأخيره على التوالي، واستقبلت شباكه 7 أهداف ليكون ثالث أضعف خط دفاع في المسابقة.

فضلًا عن حدوث أزمة كبيرة بين جمهور منتخب البرازيل والأرجنتين قبل اللقاء تسببت في تأجيل الإنطلاق، كما أن الأمر كان سيطول ويتد لأكثر من ذلك.