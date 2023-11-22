الريشة الطائرة يبحث خطة التطوي مع مندوب الاتحاد الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع مسؤولو الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، بالبحريني جعفر إبراهيم المسؤول من الاتحاد الدولي للعبة على متابعة خطة تطوير الريشة الطائرة في مصر.

وحضر الجلسة كلًا من: الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة والبحريني جعفر إبراهيم مسؤول التدريب في الاتحاد الدولي أحمد رضا مسئول التطوير بالاتحاد الأفريقي وشهاب يحيى وكريم شديد عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ومن المقرر، أن تمتد خطة التطوير لـ4 سنوات قادمة ثم تقييم الأمر من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة.

وتطرق الحديث بين الطرفين حول استضافة مصر لعدد كبير من البطولات والأحداث الدولية خلال الفترة المقبلة ويأتي على رأسها بطولتي مصر الدولية لذوي الهمم "بارا بادمنتون" والمحدد لها مطلع العام المقبل وبطولة أفريقيا للكبار والمزمع إقامتها فبراير من نفس العام.

وأكد جعفر إبراهيم أن مصر تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة سواء النواحي الفنية والإنشائية واللوجيستية وتواجد كوادر بشرية جيدة تستطيع تطوير اللعبة بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.

كما حرص "إبراهيم" على الإلتقاء بلاعبي المنتخبات المصرية "كبار - ناشئين - ذوي الهمم" والحديث معهم عن رؤيتهم لتطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر، أن يدون جعفر إبراهيم كافة التفاصيل والملاحظات الخاصة بخطة مصر لتطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة قبل إرسالها لمسؤولي الاتحاد الدولي لاسيما أنهم وضعوا مصر كمركز إقليمي لتطوير اللعبة في أفريقيا والمنطقة العربية.