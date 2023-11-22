برشلونة يُفاوض نجم أرجنتيني لتعويض غياب جافي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي برشلونة التحضير لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024، خاصة في ظل بحثه عن تعويض لاعبه الشاب جافي الذي تعرض لإصابة خطيرة مع المنتخب الإسباني ومن المتوقع أن يغيب لـ 8 أشهر.

و تعرض جافي للإصابة في مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024 بقطع في الرباط الصليبي.

وتيق فريق برشلونة أن لاعب جافي إنتهي مشواره بالموسم الجاري، و هو مايمثل ضربة قوية للفريق الكتالوني بعدما لعب 15 مباراة سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

صفقة أرجنتينة محتمله لبرشونة بالميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة يسعي لضم لاعب وسط توتنهام هوتسبير الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من أجل تعويض غياب جافي.

وخاض اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو 4 مباريات فقط خلال الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف، وتبلغ القيمة السوقية له 14 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع توتنهام هوتسبير حتى يونيو 2025.