استبعاد نادي بارنسلي من كأس الاتحاد الإنجليزي لخطأ قانوني

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نادي بارنسلي، من دوري الدرجة الأولى، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، وذلك بسبب خطأ قانوني.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في قراره الذي أصدره اليوم الأربعاء، بإستبعاد نادي بارنسلي من كأس الاتحاد، بسبب إشراكه لاعبًا غير مؤهل، وذلك خلال مباراته أمام فريق هورشام التي فاز بها.

يُذكر أن نادي بارنسلي حقق الفوز على نظيره هورشام بثلاثية نظيفة، ليبلغ الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي.

بيان الاتحاد الإنجليزي أكد أن اللاعب الذي أشركه فريق بارنسلي غير مؤهل لمباراة الإعادة لأنه لم يتم تسجيله بشكل صحيح".

وأضاف: "أمر أعضاء اللجنة الفرعية بإخراج بارنسلي من المنافسة، ومنح هورشام التعادل والتقدم إلى الدور الثاني بدلاً منه".

كما علق نادي بارنسلي في بيان أيضًا على الأمر قائلاً: "نود أن نعتذر لجماهيرنا واللاعبين والموظفين عن هذا الخطأ المؤسف".

واختتم: "هذا الخطأ على الرغم من أنه غير مقصود، يقع تحت المعايير العالية التي وضعناها في هذا النادي وهو ببساطة ليس ما تستحقه".