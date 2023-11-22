شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات ينتظر مواجهة الكاميرون فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الأفريقي، لتحديد موعد مباراتي منتخب الناشئات أمام الكاميرون في الدور الثالث والأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم للناشئات.

وضرب منتخب الكاميرون لكرة القدم النسائية تحت عشرين عامًا، موعدًا في الدور الثالث والأخير من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية المقرر لها "كولومبيا 2024"، لينتظر منتخب مصر للناشئات.

ووصل منتخب الناشئات لهذا الدور بعد تجاوز الدور الأول على حساب إيسواتيني، ثم اكتسح الكونغو برازفيل في الدور الثاني، ليصل للمحطة الحاسمة والنهائية من التصفيات، وسيعنى تجاوز الكاميرون، وجود المنتخب في العُرس العالمي للناشئات.

وقال محمد كمال المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، إن منتخب الناشئات نجح في التأهل إلى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2024، بعد الفوز على الكونغو برازافيل، رغم صعوبة الأجواء هناك.

وأضاف كمال، أن لاعبات منتخب مصر سافروا لأول مرة إلى دولة إفريقية، فضلًا عن لعبهن مع أعمار تكبرهن بـ4 سنوات، موضحا أن منتخب مصر للناشئات، تفصله خطوة واحدة للتأهل إلى كأس العالم 2024، حيث يتمسك بحلمه وهو التأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق، رغم صعوبة الأجواء.