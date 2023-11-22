شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز الدبيس للمشاركة أمام ميدياما تحسبا لغياب معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في تجهيز كريم الدبيس الظهير الأيسر لخلافة علي معلول في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأتي خطوة كولر في تجهيز الدبيس تحسبا لغياب علي معلول الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ويؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وتبقى فرص مشاركته في مباراة السبت غير مؤكدة.

ويبذ الجهاز الطبي للأهلي جهودا مكثفة مع معلول من أجل لحاقه بالمباراة ولكن حال تأكد غيابه سيكون الدبيس هو الأقرب للمشاركة، لاسيما بعدما ظهر بشكل جيد في المباريات التي شارك فيها مع الأهلي وقدم مستوي مرضي ونال ثقة الجهاز الفني.

ولم يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من اللحاق بمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ورغم أن معلول يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وقد يلحق بمران فريقه الجماعي غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، ولكن موقف مشاركته في مباراة ميدياما قد يكون غامضاً.

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية في المباريات.

وخاض الفريق مباراة ودية أمس على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق، مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما.