شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس استقبال الزمالك للشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نادي الزمالك الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء ، لتحقيق طلبه بالتواجد في مقر القلعة البيضاء ومقابلة نجوم الفريق.

وتواجد الشاب الفلسطيني في تدريبات فريق الكرة وحظى باستقبال كبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، خلال تواجده في تدريبات الفريق على الحديث مع الشاب الفلسطيني مؤكدا له بأن نادي الزمالك يرحب به في أي وقت، وشدد على دعم النادي دائما للقضية الفلسطينية.

وكان الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل ظهر في إحدى اللقطات المسجلة يؤكد أن حلمه هو زيارة نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين، ليقوم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالتواصل مع الشاب الفلسطيني من أجل حضوره للنادي ومتابعة مران اليوم والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.