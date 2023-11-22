شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة نادى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، أمينة عرفي، محمد الشربيني، وعلي أبو العنين، إلى الدور ربع النهائي ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز أمينة عرفي على لاعبة هونج كونج لي كا يي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-6.

هزيمة إبراهيم القباني أمام الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط:11-1, 11-3, 5-11, 11-7.

هزيمة زينة ميكيوي أمام الأمريكية سابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط:11-8, 11-5, 11-3.

فوز محمد الشربيني على مواطنه ياسين الشافعي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 11-6, 10-12, 7-11, 11-6.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-3, 14-12, 14-12.

فوز علي أبو العنين على مواطنه سيف الشناوي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-9, 11-9.