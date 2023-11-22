شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة نادى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:
فوز أمينة عرفي على لاعبة هونج كونج لي كا يي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-6.
هزيمة إبراهيم القباني أمام الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط:11-1, 11-3, 5-11, 11-7.
هزيمة زينة ميكيوي أمام الأمريكية سابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط:11-8, 11-5, 11-3.
فوز محمد الشربيني على مواطنه ياسين الشافعي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 11-6, 10-12, 7-11, 11-6.
هزيمة فيروز أبو الخير أمام الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-3, 14-12, 14-12.
فوز علي أبو العنين على مواطنه سيف الشناوي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-9, 11-9.
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