شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يهزم إنبى بثلاثية وديا استعدادا لمواجهة سيراميكا بدورى Nile .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره إنبى بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الاستعدادات لعودة منافسات بطولة دورى Nile.

وأحرز الاهداف كل من إبراهيم حسن وأحمد مدبولى وأحمد النادرى.

حيث شهدت المباراة ظهور جميع لاعبى فريق البنك الأهلي بحالة فنية وبدنية عالية على مدار شوطى اللقاء وشهدت أيضا المباراة إشراك طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية .