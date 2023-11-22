شكرا لقرائتكم خبر عن حارس إنبى معروض على الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى على الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية وظهوره بشكل جيد خلال المباريات التي شارك فيها.

وتتوافر قناعة لدى مسئولو نادى الزمالك بمستوى عبد العزيز البلعوطى لتعويض النقص في مركز حراسة المرمى خاصة بعد عرض محمد صبحى للبيع ولكنهم ينتظروا حل أزمة القيد التى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن بدء التفاوص مع مسئولي النادى البترولى.

ويسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحل أزمة القيد من خلال استمرار التفاوض مع نظرائهم في سبورتنج لشبونة البرتغالى لفتح خط مفاوضات مع مسئولي النادى البترولى خاصة أن عبد العزيز البلعوطى عقده ممتد معهم ولا يمكن الرحيل إلا عن طريق إدارة ناديه.

فى سياق مختلف بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك في الاستعانة بكشافين من دوري المحترفين لاستكشاف اهم المواهب التي تمتاز بالأعمار السنية الصغيرة لبحث إمكانية ضمهم للفريق خلال الفترات المقبلة.

وتدرس إدارة الكرة البحث عن مواهب شابة في دوري المحترفين والتعاقد معها إلي جانب الصفقات السوبر التي تنوي الإدارة التعاقد معها، لبناء جيل قوي لفريق الكرة يحتوي علي مزيج من الخبرة والموهبة بالإضافة الي توفير الأموال الطائلة التي يتم دفعها لأندية الممتاز للتعاقد مع لاعبيها.