شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة وديا استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين، فى خامس مبارياته الودية، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.

سجل أهداف الإسماعيلى مروان حمدي في الدقيقة 75 من ضربة حرة من خارج الـ18، وأضاف حسن صابر الهدف الثاني في الدقيقة 85 من تسديدة قوية.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الودية الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.