تصفيات مونديال 2026: سواريس لم يتخيل العودة مع الأوروغواي

الرياص - اسماء السيد - مونتيفيديو: قال الهدّاف المخضرم الأوروغوياني لويس سواريس عقب عودته بعد 11 شهراً من الغياب مع "سيليستي" غداة فوزه على ضيفه بوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 انه لم يتخيّل أن يكون مجدداً ضمن عداد منتخب بلاده.

وأوضح مهاجم برشلونة الاسباني السابق لمنصة الاتحاد الأوروغوياني بعد الفوز على بوليفيا 3 0 في الجولة السادسة من التصفيات "بالنظر إلى الكيفية التي مرّت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم (2022 في قطر)، لم أتخيل العودة".

ويدافع سواريس (36 عاماً)، الهداف التاريخي للأوروغواي مع 68 هدفاً، عن ألوان نادي غريميو بورتو أليغري البرتغالي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.

وتابع "لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (غريميو)، تم استدعائي مجددا من اجل ان تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".

دور المجموعات

وخرجت الأوروغواي من دور المجموعات في مونديال قطر حيث فشل سواريس في هزّ الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب مذاك عن صفوفها قبل أن يستدعيه الارجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ أيار/مايو أمام الأرجنتين من دون أن تطأ قدماه ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة بوينوس آيرس، حيث تعرض اصحاب الارض لخسارتهم الاولى (2 0) منذ فوزهم بكأس العالم العام الماضي.

وتابع سواريس الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 72 أمام بوليفيا على وقع هتافات وتصفيق الجماهير، قائلا "لدينا أحد افضل لاعبي خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين" نونييس صاحب هدفين من ثلاثية فريقه، واضاف "المجموعة تحتاج إليه كما هو، وكل ما يتوجب عليّ القيام به هو المساهمة والثناء عليه".