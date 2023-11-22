مفاجأة .. بخصوص مستحقات أوسوريو بعد رحيله من نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية مساء اليوم الأربعاء بخصوص مستحقات أوسوريو المالية بعد انهاء التعاقد مع القلعة البيضاء بالتراضي.

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أضافت التقارير الإعلامية أن أوسوريو لم يتنازل عن أي جزء من مستحقاته مثلما أشاع وكيل أعماله، أن أوسوريو حصل على مستحقاته المالية المتأخرة من قبل القلعه البيضاء ومن بعدها يتم تقسيط الشرط الجزائي على أقساط في مواعيد محددة متفق عليها.

في سياق متصل، استقبل نادي الزمالك الشاب الفلسطيني عبدالرحمن نوفل في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، لتحقيق طلبه بالتواجد في مقر القلعة البيضاء ومقابلة نجوم الفريق.

تواجد الشاب الفلسطيني في تدريبات فريق الكرة وحظى باستقبال كبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، خلال تواجده في تدريبات الفريق على الحديث مع الشاب الفلسطيني مؤكدًا له بأن نادي الزمالك يرحب به في أي وقت، وشدد على دعم النادي دائمًا للقضية الفلسطينية.

أكد الشاب الفلسطيني عبدالرحمن نوفل ظهر في إحدى اللقطات المسجلة أن حلمه هو زيارة نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين، ليقوم عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالتواصل مع الشاب الفلسطيني من أجل حضوره للنادي ومتابعة مران اليوم والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.