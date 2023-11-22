غزل المحلة يواصل تدريباته الجماعية سبورتنج كاسل في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن حسام عبد العال استعدادته لمواجهة سبورتنج كاسل الجمعة المقبل في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر.

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ويخوض فريق غزل المحلة تدريبات جماعية استعدادا لمباراة سبورتنج كاسل في بطولة كأس مصر .

شهد المـران حماسـاً لدى اللاعبيـن وتركيـزاً كبيراً لتنفيذ تعليمات الكابتن حسام عبد العال المدير الفني للفريق , ويخوض الفريق غداً آخر تدريباته الفريق للدخول في معسكر مغلق هنـاك.

قال الدكتور أحمد مبروك مسئول التغذيـة في نادي غزل المحلة أنه يتابع نتائج تجربـة النظام الغذائي المطبق حديثاً والمخصص لكل لاعب وأثره على مستوى أداء وجاهزيـة اللاعبيـن ,

وأكد مبروك أن غزل المحلة الآن يتبع أحدث الأنظمة الغذائيـة وأكثرها تطوراً من أجل رفـع الكفاءة البدنيـة لجميع لاعبيـه والاستفادة من جميع قدراتهم في التدريبات والمباريات.