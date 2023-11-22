أخبار سارة  لجماهير الهلال السعودي قبل لقاء الحزم في دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعود ورقة رابحة في حسابان في اذاهان البرتغالي جورجى جيسوس قبل لقاء الفريق أمام الحزم السعودي في إطار الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي.

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ذكرت صحيفة الرياضية السعودية مساء اليوم الأربعاء ، نبأ سار لعشاق الزعيم بعودة سيرجي سافيتش في تدريبات الفريق حيث شارك في تدريبات الفريق بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي .

أضافت الصحيفة :" شارك سيرجي سافيتش بعودة تدريبات الفريق بعد التماثل الشفاء الكامل خلال الفترة الماضية ".

وذكرت الصحيفة السعودية، أن جيسوس تلقى الضوء الأخضر لدخول سافيتش التدريبات، استعدادا لمواجهة الحزم المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

يعود الهلال السعودي خلال فترة التوقف الدولي مباراة الحزم على ملعب الحزم مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعه عشر بدوري روشن .

موعد مباراة الهلال السعودي والحزم في دوري روشن السعودي

تبدأ مباراة الهلال السعودي والحزم مساء السبت القادم في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7 مساء بتوقيت الإمارات .