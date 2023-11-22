ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأربعاء، مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية بالمملكة العربية، والذي يعتبر أحد المشاريع المتوافقة مع رؤية الوزارة، في ظل السعي المستمر للاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي.

وزارة الرياضة تطلق مشروع إعادة تسمية الملاعب

وتعتبر خطوة الوزارة من أهم مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة التي تعمل على تعزيز الأنشطة الاقتصادية، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ينطلق المشروع بطرح حقوق التسمية للملعب الرئيسي على أن يكون التحول لمسمي "مدينة" كخطوة أولى ضمن المشروع الرياضي الاستثماري لتسمية ملاعب المدن الرياضية، ليمتد المشروع ليشمل العديد من الملاعب في المدن الرياضية بالمملكة.

من المقرر ان تمر عملية تسمية الملاعب بعدد من الخطوات الرئيسية، وسيتم الإعلان عن الفائز خلال مدة محددة بـ120 يومًا، ليساهم المشروع في تعزيز مساهمة تنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي.