الغيابات تضرب الأهلي قبل مباراة ميديا الغاني.. كولر في ورطة

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل حامل اللقب النادي الأهلي أول مبارياته استعدادًا لمباراة ميديا الغاني مساء السبت المقبل في افتتاحية الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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غيابات الأهلي لمباراة ميديا الغاني

يغيب حتي الأن 3 لاعبين عن مباراة ميدياما الغاني في اللقاء الذي يجمع بين الأهلي و ميدياما الغاني أبرزهم :" المغربي رضا سليم وذلك لتنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي بعدما أجرى عملية جراحية مؤخرًا عندما تعرض لكسر في الترقوة، طاهر محمد طاهر بسبب معاناته من إصابة عضلية، وبدأ الجهاز الطبي في تجهيزه للمباريات المقبلة، وأخيرًا التونسي علي معلول وسوق يجري الكشف الطبي مساء غد الخميس من أجل الوقوف على حالتة من المشاركة في لقاء ميديا الغاني.

موعد مباراة الأهلي و ميديا الغاني في دوري أبطال أفريقيا

تبدا مباراة الأهلي و ميديا الغاني مساء السبت القادم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات.