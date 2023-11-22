تفاصيل حوار ميسي و رودريجو في مشادة مباراة الأرجنتين والبرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير برازيلية عن الحوار الذي دار بين ليونيل ميسي ورودريجو في المشادة التي دارت بين الثنائي، خلال مواجهة منتخبي الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل حوار ميسي ورودريجو

ومن خلال ترجمة حركات "الشفايف" حصل المتخصصون على نص الحوار بين ميسي ورودريجو على ملعب ماراكانا في البرازيل، فجر يوم الأربعاء، في مباراة انتهت بفوز الأرجنتين بهدف نظيف.

وقال رودريجو لـ ميسي في المشادة التي حدثت بينهم "أنتهم جبناء" ليرد الأسطورة الأرجنتينية "لماذا نكون جُبناء؟ نحن أبطال العالم.. انتبه لما تقوله جيدًا".

واحتفل اللاعب دي بول نجم الأرجنتين عقب اللقاء عبر حسابة الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، برسالة غير مباشرة للاعب لودريجو، وكتب: "لكل من جاء إلى البرازيل، ولكل من شجعنا من وطننا، التاريخ لا يكتبه الجبناء".

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الانتصار على البرازيل بهدف دون مقابل، ليغرق السامبا في سلسلة تعثرات للمواجهة الرابعة على التوالي لأول مرة في تاريخه بتصفيات كأس العالم، ولأول مرة يتلقى فيها الهزيمة على ملعبه في تصفيات المونديال.