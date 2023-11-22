شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على فاركو بثلاثية نظيفة ودياً استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الكرة الأول بالنادي المصري، على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم على ستاد الكلية الحربية استعداداً لاستئناف الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وسجل ثلاثية المصري في شباك فاركو كل من، غيلاس قناوي محمد الشامي، وإسلام عطية.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.