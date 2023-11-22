شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر 50 حافلة مجانية للجماهير لمساندة الفريق أمام أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول، في المواجهة الهامة أمام أبو سليم الليبي بافتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد المقبل، أمام بوابة رقم 1، وذلك لنقل المشجعين من أمام مقر النادي إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.

ويشترط تواجد الجماهير أمام مقر النادي بتذكرة المباراة والـ "fan id" من أجل استقلال الحافلات والتوجه إلى الملعب ثم العودة للقاهرة مرة أخرى عقب انتهاء اللقاء.

وتأتي خطوة توفير الحافلات من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حرصاً على توفير كافة سبل الراحة للجماهير البيضاء، ودعماً لفريق الكرة الأول، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.