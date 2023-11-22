شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر 50 حافلة مجانية للجماهير لمساندة الفريق أمام أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد المقبل، أمام بوابة رقم 1، وذلك لنقل المشجعين من أمام مقر النادي إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.
ويشترط تواجد الجماهير أمام مقر النادي بتذكرة المباراة والـ "fan id" من أجل استقلال الحافلات والتوجه إلى الملعب ثم العودة للقاهرة مرة أخرى عقب انتهاء اللقاء.
ويواجه فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
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