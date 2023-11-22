شكرا لقرائتكم خبر عن إختبار طبى يحسم مشاركة أيمن أشرف فى تدريبات البنك الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف لاعب فريق البنك الاهلى لاختبار طبى تحت أشراف طبيب الفريق عقب أنتهاء الراحة التي منحها طارق مصطفى المدير الفني للاعبين لمدة يومين.

وكان تعرض أيمن أشرف، للإصابة أثناء التدريبات الجماعية بشد في العضلة الخلفية خلال استعدادات الفريق لاستئناف مباريات دورى Nile.

ويواجه فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام الجمعة 1 ديسمبر باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساءً.