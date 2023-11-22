شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يغادر إلى معسكر ألمانيا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة إلى ألمانيا ، لخوض معسكر خارجى ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، خاصة أن منيع من اللاعبين المرشحين بقوة لحصد ميدالية أولمبية.

ودخل اللاعب فى معسكر داخلى فى المركز الأولمبى قبل السفر لألمانيا ، حيث يستمر فى المعسكر الخارجى حتى 15 ديسمبرالمقبل.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ، في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية 2023 المقامة في السعودية ، خلال منافسات المصارعة الرومانية بعد الفوز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9/0.

كما احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وكان عبد اللطيف بعيدا عن المراكز المتقدمة فى التصنيف لكنه بعد التتويج بالميدالية قفز إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى.