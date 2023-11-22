شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز السولية ومتولى فنيا للمشاركة فى المباريات بعد التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تجهيز الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من أجل المشاركة في المباريات القادمة لفريقهما، عقب انتهاء الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وشارك السولية ومتولي في المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمس في مرانه بالتتش، بين فريقين من لاعبي الفريق الأحمر، حيث خاضا المباراة بالكامل من أجل تجهيزهما ورفع حالتهما البدنية استعدادا للاستعانة بهما في الفترة المقبلة.

ولم يشارك السولية ومتولي مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي بسبب شكواهما من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وغيابهما لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات.

وتكتمل صفوف فريق الأهلي بعد انتظام الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده خلال شهر نوفمبر الجاري، ووصوله إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء، ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق الأحمرغدا الخميس، استعدادا لمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وانتظم في تدريبات الأهلي كلا من حسين الشحات وإمام عاشور يوم الأحد الماضى ولحقهم الخماسي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية ومعهم اليو ديانج الذين انتظموا في مران أمس الثلاثاء، على أن يلحق بهم بيرسي تاو في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏