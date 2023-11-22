شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب.. ماذا قدمت كتيبة وائل رياض فى بطولة شمال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005، نتائج مرضية في مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

يأتي ذلك كون بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

يصل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض للقاهرة في الرابعة عصر الخميس المقبل قادما من تونس بعد المشاركة ببطولة شمال أفريقيا، والتي حقق خلالها شباب الفراعنة انتصار وتعادلين وهزيمة وحيدة وحصد فيها 5 نقاط.

ماذا قدمت كتيبة وائل رياض في بطولة شمال إفريقيا؟

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف

استقبلت شباكه: 7 أهداف