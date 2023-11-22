شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الأمم الأفريقية تهدد رحيل أحمد فتوح عن الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو فرص انتقال أحمد فتوح لأحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضئيلة للغاية وهو ما يفرضه تواجد اللاعب بنسبة كبيرة في القائمة النهائية للمنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وتكمن صعوبة تقديم عرض خليجى لـ ظهير الزمالك في يناير، لأنه من السهل الحصول على توقيع اللاعب بالمجان في هذه الفترة دون تحمل أي أعباء مالية ومن غير الرجوع لإدارة نادى الزمالك خاصة أن اللاعب في فترة السماح التي يمكنه فيها التوقيع لأى نادى ولكن بشرط الانضمام له نهاية الموسم.

وإذا كان هناك نادى خليجى يهتم باللاعب فما الذى يجبره على دفع مبلغ كبير من الممكن أن يتخطى مليون دولار،في حين أنه بالإمكان الحصول عليه بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024 أي بعد أربعة شهور فقط من عودة اللاعب من غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

فى سياق متصل ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى فى جيم النادى اليوم حيث خضع الثلاثى إلى تدريبات فى الجيم، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثى وعرضهم للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى.

كشف مصدر مسئول بـ نادى الزمالك إن إيقاف الثلاثى لايعني حرمانهم من دخول النادى، أو حرمانهم من التدريبات فى الجيم،موضحاً أنه من ن حقهم التدريب فى الملعب لكن بمفردهم وليس مع الفريق ،حيث أن الإيقاف من المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات أيضا .