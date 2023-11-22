شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم هليوبوليس فى دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

و تقام الجولة الـ 13 الأربعاء القادم ، بلقاءات بين الأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والبنك الأهلى مع الزهور والجزيرة مع المعادى والترسانة مع العبور والأوليمبى مع سموحة والشمس مع أصحاب الجياد.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.