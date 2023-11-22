النصر يلتقي الأخدود وعينه على الديربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه النصر نظيره الأخدود ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (روشن) غدا الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تعود كتيبة العالمي لاستئناف مباريات دوري روشن من جديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، واستعادة الفريق لعناصره عقب أداء الواجب الوطني مع المنتخب.

يعود النصر ومعه مدافعه عبدالإله العمري، حيث تم إشراكه في التدريبات الجماعية للفريق، لتتأكد جاهزيته لخوض اللقاء المقبل أمام الأخدود.

وكان العمري قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب خلال المشاركة في تصفيات أمم آسيا 2027 والعالم 2026، ليتم استبعاده بعدها بقرار من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

ويدخل النصر وصيف دوري روشن بـ31 نقطة بعد المتصدر الهلال بـ35 نقطة، ومع تزايد احتمالية غياب المدافع الإسباني إيمريك لابورت إلا أن النصر بما يمتلك من نجوم فضلا عن خط الهجوم القوي قادر على الدخول بأريحية تامة لكسب الأخدود الضيف الجديد على روشن وبفارق عناصري وخبراتي كبير جدا.

في الجانب الآخر صبيان نجران يدخلون اللقاء في المركز الـ16 بـ10 نقاط وكلهم رغبة بتحقيق ما يمكن تحقيقه أمام الفريق الجماهيري المدجج بالنجوم الكبار، الأخدود منتشي بفوز على الحزم قبل فترة التوقف كحافز معنوي ليدفع السيد جورجي مندوسا بكتيبة لتقاتل وتسميت بالحصول ولو على نقطة ثمينة، خصوصا أن الفريق الأصفر يفكر كثيرا في اللقاء التالي أمام الزعيم العاصمي غريمه ومنافسة التقليدي الهلال وبموقعة الديربي.

المؤشرات الفنية تذهب لترشيح العالمي دون أدنى شك، ولكن كرة القدم لطالما كانت ولا زالت وستظل وهذا ما يميزها وسر متعتها «لا تخضع لمعيار».