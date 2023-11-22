7 مكاسب للأخضر بعد الفوز على الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج الأخضر السعودي بعدة مكاسب بعد انتصاره على مضيفه الأردني 2-0، على ملعب عمان الدولي، ضمن التصفيات التأهيلية لمونديال 2026.

وتصدر الأخضر مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف، المنتخب الطاجيكي.

ونجح الصقور الخضر بتحقيق الفوز الثاني تواليا، بعد الانتصار على باكستان في أول جولة برباعية نظيفة.

وللمرة الأولى منذ عامين يستطيع الأخضر الفوز في مباراتين متتاليتين ويخرج بشباك نظيفة، منذ عبور فيتنام وعمان بنتيجة 1-0 تواليا، في شهر نوفمبر 2021، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وهذا الفوز هو الثاني للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في سادس مواجهة يقودها للسعودية، كما أنه الأول الرسمي للأخضر في ميدان نظيره الأردني.

ورفع الصقور الخضر عدد انتصاراتهم على النشامى لـ7، مقابل 5 للأردن، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل.

وأعاد الأخضر ذكريات التصفيات الأولية لمونديال روسيا 2018 حين انتصر في أول مواجهتين على فلسطين 3-2 ثم على تيمور الشرقية 7-0.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الطاجيكي في مارس المقبل بالجولة الثالثة من التصفيات.

من جهة ثانية حافظ حارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس، على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي مع المنتخب السعودي، بعد انتصار «الأخضر» برباعية نظيفة على منتخب باكستان، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية.

ووصل العويس (32 عاما) إلى «الكلين شيت» رقم 5 خلال الموسم الحالي 2023-24، من أصل 6 مباريات رسمية خاضها حتى الآن مع ناديه الهلال والمنتخب السعودي.

وكان العويس قد انضم إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من الأهلي السعودي؛ لكنه لم يحظَ بفرصة المشاركة أساسيا كثيرا؛ إذ خاض 12 مباراة فقط عبر كل المسابقات، تلقى مرماه خلالها 12 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

مكاسب الأخضر بعد الفوز على الأردن: