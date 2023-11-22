التعاون يطمح في نقاط الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم عند الساعة السادسة مساء الجمعة لقاء فريقي التعاون وضيفه فريق الرياض في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

يسعى فريق التعاون إلى محو الصورة السلبية التي ظهر فيها الفريق في الجولات الأربع الماضية والتي لم يحقق فيها أي انتصار أمام فريق الاتحاد والخليج وضمك بالتعادل والخسارة في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي أمام متصدر الدوري فريق الهلال.

ويأمل شاموسكا مدرب فريق التعاون في أن تكون فترة التوقف إيجابية لصالح الفريق للوقوف على الوضع الفني وتصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات.

يعول أبناء سكري القصيم على نجوم الفريق بيدرو وميدران واستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع النقاط الثلاث والعودة بالفريق للمسار الصحيح.

وعلى الجانب يطمح فريق الرياض القادم من تعادل أمام فريق الفتح قبل فترة التوقف الدولي إلى تصحيح مساره في سلم الدوري، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر باثنتي عشر نقطة تفصله نقطتان فقط على مناطق الهبوط.

ميدانيا أنهى البرازيلي أودير هيلمان استعدادات فريقه قبل السفر إلى منطقة القصيم بآدء تدريبات لياقية وجمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.

ويضم فريق الرياض عناصر مميزة قادرة على حسم اللقاء يأتي في مقدمتهم الدولي السابق يحيى الشهري إضافة للمهاجم الواعد صالح آل عباس والجناح الإسباني خوانمي.

يذكر أن الفريقين تواجها منذ إنطلاق دوري المحترفين موسم 2008 في خمس لقاءات فاز التعاون في مواجهتين وانتصر الرياض في لقاءين وكان التعادل حاضرا في لقاء وحيد.