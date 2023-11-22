الاتفاق يخشى سطوة الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الاتحاد (24 نقطة) مساء غد ضيفا ثقيلا على فريق الاتفاق (22 نقطة)، وذلك على استاد نادي الاتفاق بالدمام، في مهمه مباراة من المتوقع أن تشهد إثاره في أحداثها عطفا على التنافس بين الفريقين على تحسين المراكز بسلم الترتيب، وذلك ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين الذي يستأنف عقب انتهاء مشاركة اللاعبين مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. جيرارد يركز على ضعف أطراف الاتحاد رغبة اتفاقية جامحة لاستغلال دفاعات الاتحاد المرتبكة.

طموح لدى الإنجليزي ستيفين جيرارد لاستعادة الثقة عقب موجة الانتقادات الاتفاقية الحادة التي طالته قبل فترة التوقف.

سيعمل جيرارد لإقفال عمق الملعب على هجوم الاتحاد واستغلال الكرات العكسية.

لايزال الفريق الاتفاقي يعاني هجوميا نتيجة غياب موسى ديمبيلي والذي لم يجهز للمشاركة.

ثاني مباراة للاتفاق سيخوضها هذا الموسم على ملعبه بعد تدشينه في لقاء الرائد بالجولة 12.

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