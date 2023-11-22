انطلاق بطولة كأس أمريكا بجدة

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وستتنافس الفرق البريطانية والإيطالية والفرنسية والأمريكية لمواجهة الفريق النيوزلندي (المدافع عن لقب الكأس) الفائز به للمرة الثانية على التوالي، حيث يطمح لتتويج نفسه بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي في برشلونة أغسطس 2024, وذلك بعد الانتهاء من البطولة التمهيدية في البحر الأحمر.
وتسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية من خلال استضافة مثل هذا الحدث الأبرز بقطاع الرياضات المائية في العالم بتعريف الشباب والأطفال بأنواع الرياضات الشراعية واستقطاب المواهب التي يمكنها تمثيل المملكة بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين جودة الحياة من خلال ممارسة الرياضة التي لها أثر جوهري على الصحة النفسية والبدنية.
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