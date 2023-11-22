شكرا لقرائتكم خبر «كاف» يمنح الضوء الأخضر لاستدعاء 27 لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعطى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء الأخضر للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج برفع عدد اللاعبين المسموح باستدعائهم إلى 27 لاعبا بدلا من 23.

وأكد رئيس الاتحاد العاجي للعبة إدريس ديالو، رفع عدد لاعبي المنتخبات المشاركة.

وقال ديالو «أبلغنا (الكاف)، بأن مدربي المنتخبات الأفريقية بإمكانهم اختيار قائمة يصل عدد لاعبيها إلى 27 للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023».

وأوضح مسؤولو «الكاف» -قبل أسابيع- أن كل منتخب مسموح له بإرسال قائمة تتكون من 23 لاعبا فقط.

وتقدم القائمة النهائية للأمانة العامة للكاف في موعد لا يتجاوز 10 أيام قبل المباراة الأولى من انطلاق البطولة.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في طبعتها الـ34 بساحل العاج في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ووزعت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 الإقصائي، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

أسفرت القرعة عن المجموعات التالية: