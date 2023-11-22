برشلونة يفتش عن بديل جافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير صحفي إسباني أن موقف تشافي مدرب برشلونة من التعاقد مع بديل للاعبه بابلو جافي، الذي تعرض لإصابة طويلة.

وكان برشلونة أعلن إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة إسبانيا وجورجيا، بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس الأمم يورو 2024.

وتأكد غياب جافي عن برشلونة حتى نهاية الموسم، إلى جانب صعوبة لحاقه بالمشاركة في أولمبياد باريس ويورو 2024.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد أجرى تشافي محادثة مع المدير الرياضي ديكو، وطلب منها ضرورة التعاقد مع بديل لجافي، الذي سيغيب لفترة طويلة.

وأخبر ديكو المدرب، أنه سيتعين تحليل السوق للعثور على الملف الشخصي المثالي الذي يناسب أيضا الوضع المالي للنادي.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي يصر على ضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط توتنهام، الذي ينتهي عقده مع السبيرز في صيف 2025.

وهذا الموسم بالكاد دخل في خطط أنجي بوستيكوجلو، حيث لعب 4 مباريات فقط، 3 في الدوري الإنجليزي الممتاز (38 دقيقة) وواحدة في كأس الاتحاد الأوروبي (45 دقيقة)، وغاب عن الملاعب طوال شهر سبتمبر بسبب إصابة في الفخذ.

كما استغل تشافي الاجتماع مع ديكو، لطلب تسريع وصول المهاجم البرازيلي فيتور روكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من بين اللاعبين الآخرين الذين يطلبهم الجهاز الفني لبرشلونة، الأرجنتيني جيدو رودريجيز، لاعب وسط ريال بيتيس، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وترددت أنباء عن توقيعه لأتلتيكو مدريد.