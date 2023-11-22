5 محطات سوداء في تاريخ كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين غاب نيمار نجم الهلال عن مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكنه لم يفوّت اللقاء دون التعليق عليه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

البرازيل تعرضت لخسارة تاريخية على ملعب ماراكانا بهدف نيكولاس أوتاميندي في الشوط الثاني، وقد جاء اللقاء مثيرا وعنيفا وبدأ بأحداث شغب بين الجماهير، ولحظات من التوتر على أرض الملعب.

نيمار نشر مقطع فيديو عبر خاصية «الستوري» في إنستجرام، وعلق على اللقاء: «لو كنت موجودا في الملعب لتعرضت لكثير من الضرب، لكني كنت سأحدث كثيرا من الفوضى، فقط أعطوني الكرة وسأقوم بأشياء عدة صغيرة هناك».

نيمار كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروجواي، وقدر الأطباء عودته إلى التدريبات في أغسطس القادم.

الأكثر إثارة

تعد مباريات البرازيل والأرجنتين من بين الأهم والأكثر إثارة في كرة القدم عبر العالم، بالنظر إلى حجم التنافس بين المنتخبين، ما جعل هذا اللقاء يتصدر المشهد العالمي، بما فيه من إيجابيات وسلبيات مهما اختلف الزمان والمكان، فبعيدا عن المستويات الفنية والنتائج الرياضية، تبرز في تاريخ الكلاسيكو كثيرا من النقاط السوداء.

أعمال شغب بين الجماهير

شهدت مباريات البرازيل والأرجنتين عبر التاريخ كثيرا من الأحداث المثيرة التي تشير إلى شدة التنافس الكبير، والذي تجاوز في كثير من الأحيان المستطيل الأخضر وخرج عن نطاقه الرياضي، مثلما حدث في ملعب ماراكانا أمس، حين سبق انطلاق الكلاسيكو أعمال شغب بين جماهير الفريقين استدعى تدخل قوات الأمن، ما تسبب في تأخير موعد انطلاق المباراة بنصف ساعة.

وخلال هذه المواجهة المشحونة، تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة (1-0)، على ملعب ماراكانا، لحساب الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، لينفرد بطل العالم بصدارة جدول الترتيب.

وتميزت مباريات الأرجنتين والبرازيل بالندية عبر التاريخ، فالأرقام تؤكد أيضا التقارب الكبير في النتائج، إذ جمعت المنتخبين 110 مباريات بمختلف المنافسات، حقق فيها «السيليساو» 43 فوزا، مقابل 41 انتصارا لـ«الألبيسلستي»، وانتهت 26 مواجهة بالتعادل.

عداء كبير بين المنتخبين

لُعبت أول مباراة بين المنتخبين في 1914، وانتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة، وشهدت تلك المواجهة صراعا كبيرا بين اللاعبين فوق أرض الملعب، وبين المشجعين في المدرجات، قبل أن تعرف أول مباراة للفريقين في عهد الاستقلال عام 1920 أحداث مؤسفة.

قبل مباراة ودية بين الأرجنتين والبرازيل، رفض 4 لاعبين برازيليين النزول إلى أرض الملعب، احتجاجا على تقرير لصحيفة أرجنتينية وصفت اللاعبين البرازيليين بالقرود الصغيرة «ماكاكيتوس»، وخلال المباراة حاول الأرجنتينيون تجاوز الأزمة، بإشراك 8 لاعبين فقط في المواجهة، وانتهت تلك المباراة بفوز «راقصي التانغو» بثلاثية نظيفة.

طرد مارادونا

من المباريات الراسخة في أذهان الجماهير البرازيلية والأرجنتينية، تلك التي جمعت المنتخبين في الدور الثاني من كأس العالم 1982 بإسبانيا، والتي شهدت حدثا تاريخيا كان بطله، الراحل دييغو أرماندو مارادونا، خلال مشاركته الأولى بالمونديال حين طرده حكم المواجهة.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب البرازيلي، قبل أن يفقد مارادونا أعصابه ويتدخل بعنف على البرازيلي باتيستا، ليسرع الحكم لتوجيه البطاقة الحمراء في واحدة من أسوأ الذكريات لمارادونا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يعوض ذلك في المونديال عام 1986، ويقود منتخب بلاده للمجد العالمي بالفوز بمونديال المكسيك.

رغم العِداء العام المسيطر على مباريات المنتخبين، إلا أن هناك أحداثا إيجابية تكررت في مرات عدة، يبدو آخرها في 2021، حين توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا على حساب «السيليساو»، في مواجهة كانت هادئة، رفع فيها ليونيل ميسي أول ألقابه القارية.

أبرز الأحداث التي وقعت بين المنتخبين