باتشيكو يعقد مؤتمر صحفي الخميس استعدادًا لمباراة مازيمبي الكونغولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حساب بيراميدز عبر موقعه الرسمي ، عن إقامة مؤتمر صحفي الخاص مباراة مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان يفتح النادي تدريبات فريق لمدة ربع ساعه لوسائل الإعلام والصحفيين طبقًا لوائح الاتحاد الأفريقي للمباريات الأفريقية .

انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

مواعيد التدريبات

تدريب نادي بيراميدز ٥:٠٠ مساء .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي مازيمبي ٥:٣٠ مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي مازيمبي ٦:٠٠ مساء .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي بيراميدز ٦:٣٠ مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع .