ادعم ابن بلدك محمد صلاح.. رابط تصويت جائزة جلوب سوكر 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365 الالكترونية، رابط تصويت جائزة جلوب سوكر 2023، حيث ينافس الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة جلوب سوكر 2023 في الموسم الجديد، لتحديد هوية الفائز بالجائزة .

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كتب حساب جلوب سوكر عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة للتصويت للفرعون قائلا:" أدل بصوتك لمحمد صلاح كأفضل لاعب لهذا العام في حفل توزيع جوائز.

ويعيش الفرعون موسم مميز مع ليفربول وتحطيم أرقام مميزة خلال بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي .

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي مساء السبت القادم على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ13 في الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تبدا مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مساء السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و 3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري الإنجليزي.

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